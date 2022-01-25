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AÖL kayıt tarihleri: 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

#AÖL#Milli Eğitim Bakanlığı#Açık Öğretim Lisesi

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri için son dakika açıklama geldi. 27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme iş ve işlemlerinin şubat ayına kadar devam edeceği belirtildi. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını gerçekleştirecek. Gözler şimdi AÖL kayıt ve kayıt yenileme takviminde. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte, Açık Lise kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler.

1/5AÖL kayıt tarihleri: 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek

Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitecek? sorusu son bilgiler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre kayıt işlemi sonrası AÖL 2. Dönem ders seçme işlemi, “Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre AÖL kayıtları 28 Ocak'ta tamamlanacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemi ise 8 Şubat'a kadar sürecek.

2/52. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

3/5AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ DUYURUSU

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ DUYURUSU

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

1) Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 8 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

4/5AÖL kayıt tarihleri: 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek

4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

5/5AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ders seçme işlemi en geç kayıt yenileme tarihinin son günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapılacaktır. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işleminin son günü 28 Ocak 2022 olacak. Bu bilgilere göre ders seçimi de 28 Ocak tarihinde sona erecek.

Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web adresinde yer almaktadır.

Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

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#AÖL#Milli Eğitim Bakanlığı#Açık Öğretim Lisesi