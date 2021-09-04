AÖL kayıt tarihleri: 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman? Kayıt kılavuzu yayınlandı!
AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunu internet sitesi üzerinden yayımlayarak kayıt sürecinin detaylarını paylaştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile sınav ücreti T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara yatırılacak. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, 2021 AÖL kayıt tarihleri ve kılavuz detayları.
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AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.
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İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.
2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
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Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.