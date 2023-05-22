AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? MEB AÖL sınav ücreti bilgisi!

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıtları son tarih ne zaman sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. AÖL kayıt yenileme MEB ekranı, 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öne çıkan konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yenileme işleminin 16 Mayıs'ta başladığını duyururken, yeni kayıt işlemlerinin de 23 Haziran'da sona ereceğini bildirdi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek. İşte, AÖL kayıtları hakkında bilgiler.