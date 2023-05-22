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AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak? MEB AÖL sınav ücreti bilgisi!

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#AÖL Kayıt Tarihi#AÖL Kayıt Yenileme Son Gün#AÖL Kayıtları Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 22:00

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrencilerin beklediği Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. Peki, Açık lise kayıt ücreti ne kadar? MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte, 2023 AÖL 3. Dönem kayıt tarihleri hakkında bilgiler.

1/5AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak MEB AÖL sınav ücreti bilgisi

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıtları son tarih ne zaman sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. AÖL kayıt yenileme MEB ekranı, 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öne çıkan konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı kayıt yenileme işleminin 16 Mayıs'ta başladığını duyururken, yeni kayıt işlemlerinin de 23 Haziran'da sona ereceğini bildirdi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek. İşte, AÖL kayıtları hakkında bilgiler.

2/5AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/5AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

4/5AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak MEB AÖL sınav ücreti bilgisi

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

5/5AÖL KAYIT TAKVİMİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılacak MEB AÖL sınav ücreti bilgisi
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