AÖL kayıt takvimi: 2020 Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi için öğrencilere uyarı!

Açık Öğretim Lisesi kayıt ve ders seçimi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, lise eğitimine devam eden AÖL öğrencileri kayıt işlemlerini 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştirecek. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2020/1.Dönem AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıtlar uzatılmayacak. AÖL ders kayıtlarıyla beraber ders seçimi işlemleri de sona erecek. AÖL ders seçimi kontrolü MEB'in AÖL ekranı üzerinden gerçekleşecek. İşte, 2020 AÖL kayıtlarında son tarih bilgisi.