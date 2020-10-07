AÖL kayıt takvimi: 2020 Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi için öğrencilere uyarı!
AÖL son kayıt tarihi açık lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB AÖL güz dönemi kayıt takvimine göre 31 Ağustos tarihinde başlayan AÖL kayıt işlemleri ve ders seçimi bu hafta içerisinde sona erecek. AÖL kayıtlarında son gün yaklaşırken, Açık Öğretim Lisesi'nden ders seçimi ve kayıt işlemleriyle ilgili son dakika uyardı geldi. Kayıt ücretlerini yatırmayan öğrencilerin AÖL kayıtlarının silineceği duyuruldu. AÖL ders seçimi http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte, AÖL kayıt takvimi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Açık Öğretim Lisesi kayıt ve ders seçimi son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, lise eğitimine devam eden AÖL öğrencileri kayıt işlemlerini 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştirecek. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2020/1.Dönem AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıtlar uzatılmayacak. AÖL ders kayıtlarıyla beraber ders seçimi işlemleri de sona erecek. AÖL ders seçimi kontrolü MEB'in AÖL ekranı üzerinden gerçekleşecek. İşte, 2020 AÖL kayıtlarında son tarih bilgisi.
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AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada, AÖL kayıtlarıyla ilgili öğrencilere uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2020/1.Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 09 Ekim 2020 Tarihinde mesai bitiminde sona erecek olup kayıtlar uzatılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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AÖL KAYITLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
ÖĞRENCİLERİMİZİN;
Tüm kayıt belgeleri sisteme taranmalı ve belgelerdeki veriler Açık Öğretim Lisesi sistemine girilmelidir.
Aöl Bilgi Yönetim Sisteminde;
Ders seçimi,
Kredi bilgileri,
Sınav yeri(il-ilçe) ,
Adres,
Telefon,
Fotoğraf
Yabancı dil,
Özel durum ve benzeri tüm bilgileri kontrol edilmeli ve bilgilerde eksik, hata varsa düzeltilmelidir.
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Öğrencilerin kayıt ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. (Ücret muafiyetleri olanlar dışında) Aksi takdirde açık öğretim lisesi kayıtları silinecektir.
Engelli Öğrencilerin Sistemde Özel Durum Ve Özür Grupları Kontrol Edilmelidir.Engel Durumları işlenmemiş öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra işlenmesi için aolengelli@meb.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.
Öğrenciler seçtikleri dersleri kontrol etmeli ve yaptıkları ders seçimlerinde eksik veya hata varsa düzeltmelidir.
Öğrencilik durumu "incelemeye alınmış" olan öğrencilerin açık öğretim lisesi veya halk eğitim merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.Açık Öğretim Lisesi e-posta adresi : aciklise@meb.gov.tr
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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.