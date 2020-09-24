AÖL kayıt takvimi: 2020 Açık Lise (AÖL) ders seçimi ne zaman bitecek?
AÖL kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nde 1. dönem ders seçimi devam ederken öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce AÖL'lü öğrenci, 2020 2021 AÖL ders seçim öncesi kayıt işlemlerini tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre 11 Eylül'de başlayan AÖL ders seçimi işlemi http://aol.meb.gov.tr/ adresinden verilen tarihe kadar yapılacak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? İşte, AÖL kayıt takvimi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi kayıt ve ders seçim işlemleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. Bakanlığın takvimine göre, MEB AÖL güz dönemi kayıtları bu yıl 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖL kayıtlarının akabinde ders seçim işlemleri gerçekleşecek. Ders seçim işlemleri de 9 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak.
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DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.
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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
2020 2021 MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 aralığı olarak belirlendi.
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AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.