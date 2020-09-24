Eğitim Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 01:14 | 24 Eylül 2020 - 01:14

AÖL kayıt takvimi: 2020 Açık Lise (AÖL) ders seçimi ne zaman bitecek?

AÖL kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nde 1. dönem ders seçimi devam ederken öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce AÖL'lü öğrenci, 2020 2021 AÖL ders seçim öncesi kayıt işlemlerini tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre 11 Eylül'de başlayan AÖL ders seçimi işlemi http://aol.meb.gov.tr/ adresinden verilen tarihe kadar yapılacak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? İşte, AÖL kayıt takvimi ve konuyla ilgili bilgiler.