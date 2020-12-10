AÖL kayıt takvimi: 2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi MEB tarafından açıklandı. Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği AÖL kayıt işlemleri 4 Ocak tarihinde başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecek. Diğer yandan 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavlarının yeni tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.