AÖL kayıt takvimi: 2020-2021 Açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?
AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler, açık lise 2. dönem kayıt takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin 2020-2021 iş takviminde AÖL ikinci dönem kayıt tarihleri duyuruldu. AÖL 2. dönem ders seçme işlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Peki, açık lise 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, AÖL kayıtlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi MEB tarafından açıklandı. Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği AÖL kayıt işlemleri 4 Ocak tarihinde başlayacak ve 31 Ocak'ta sona erecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar 3. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılabilecek. Diğer yandan 5-6 Aralık tarihlerinde uygulanması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavlarının yeni tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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AÖL 2. DÖNEM KAYILARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. 2. Dönem Ders Seçme işlemleri ise 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
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"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
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Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.