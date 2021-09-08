AÖL kayıt başvuruları başladı - Açık Öğretim Lisesi AÖL ilk kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti yatırılabilecek.