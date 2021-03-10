AÖL girişi neden yapılamıyor? Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranına yoğun ilgi
AÖL giriş ekranı işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler ders kayıtlarına, sınav sonuçlarına öğrenci giriş ekranını kullanarak ulaşabiliyorlar. http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden giriş yapmak isteyen öğrenciler hata ile karşılaştılar. İşte AÖL giriş ekranı ve detaylar
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AÖL öğrenci giriş işlemi, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenci no, şifre ve güvenlik kodu ile yapılabiliyor. Öğrencilerin ilk olarak bu adresi bilgisayarlarında bulunan internet tarayıcıya yapıştırmaları ve ardından bu adrese gitmeleri gerekiyor. Bir süredir AÖL giriş ekranı üzerinde sistemde çalışma olduğu yazılı.
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Sisteme oluşan çalışma ile ilgili henüz MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.
AÖL girişi yapmak için öncelikle http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresini bilgisayarınızdaki internet tarayıcıya yapıştırmanız ve ardından bu adrese gitmeniz gerekiyor. br> Karşınıza çıkacak olan sayfadaki Öğrenci No ve Şifre kısmının doğru bir şekilde doldurup harf veya rakamlardan oluşan Güvenlik Kodu'nu girdikten sonra AÖL girişini başarıyla tamamladınız demektir.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.