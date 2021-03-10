AÖL girişi neden yapılamıyor? Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş ekranına yoğun ilgi

AÖL öğrenci giriş işlemi, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenci no, şifre ve güvenlik kodu ile yapılabiliyor. Öğrencilerin ilk olarak bu adresi bilgisayarlarında bulunan internet tarayıcıya yapıştırmaları ve ardından bu adrese gitmeleri gerekiyor. Bir süredir AÖL giriş ekranı üzerinde sistemde çalışma olduğu yazılı.