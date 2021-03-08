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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 09:19 | 

AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açık Öğretim Lisesi öğrenci girişi

AÖL giriş ekranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler sisteme giriş yaparak ders kayıtlarına, sınav sonuçlarına ulaşabiliyorlar. AÖL giriş sisteminin açılmaması öğrencilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar

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AÖL giriş ekranı üzerinden öğrenciler birçok işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler AÖL öğrenci giriş ekranı ile sınavlarına girebiliyor daha sonra sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerinde de bu sistem kullanılıyor. Henüz yaşanan aksaklık ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. İşte AÖL giriş ekranı

2AÖL GİRİŞİ NASIL YAPILIR

AÖL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sisteme aşağıdaki link üzerinden giriş yapılıyor. Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayıyı, öğrenci numarası alanına öğrenci numaranızı, şifre alanına şifrenizi giriniz ve giriş butonuna basınız.

Sisteme oluşan hata ile ilgili henüz MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.

AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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