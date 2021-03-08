AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Açık Öğretim Lisesi öğrenci girişi

AÖL giriş ekranı üzerinden öğrenciler birçok işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler AÖL öğrenci giriş ekranı ile sınavlarına girebiliyor daha sonra sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerinde de bu sistem kullanılıyor. Henüz yaşanan aksaklık ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. İşte AÖL giriş ekranı