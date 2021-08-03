AÖL ek sınavları ne zaman, kayıt yenileme başladı mı? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınav ve kayıt takvimi

AÖL ek sınav kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlar arasında yer alan AÖL ek sınavları dönem içi sınavlarında olduğu gibi online yani çevrimiçi gerçekleşecek. Sınav 16-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu sınavların ardından sonuçları MEB'in internet sitesinden yapılan duyuru ile ilan edilecek. AÖL ek sınavları geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.