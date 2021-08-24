AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım
AÖL ek sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Öğrenciler, AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyorlar. İşte MEB tarafından yapılan açıklama
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AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler 27-29 tarihleri aralığında sınava girebilecekler. AÖL ek sınavlarının değerlendirilmesi ardından öğrenciler, http://aol.meb.gov.tr/ adresinden bilgilendirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli değil. İşte detaylar
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erecek.
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SINAV SÜRESİ UZATILDI
MEB tarafından yapılan açıklamada, “Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.” denildi.