AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül detayı
AÖL ek sınav sonuçları, MEB tarafından erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı ek sınavın ardından gözler MEB'in internet sitesine çevrildi. AÖL ek sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 6 Eylül'de yeni kayıt dönemine giriş yapacak olan AÖL için ek sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek sınavlara giren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınav süreci 29 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşte AÖL ek sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi. Ancak 6 Eylül tarihinde yeni kayıt döneminin başlayacağı göz önüne alınırsa, sonuçların 3 Eylül Cuma günü erişime açılmasının beklendiği söylenebilir.
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapıldı.
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Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler.