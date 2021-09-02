AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül detayı

AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek sınavlara giren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınav süreci 29 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşte AÖL ek sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler