MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül detayı
GeriGündem AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül detayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 09:54 | 

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül detayı

AÖL ek sınav sonuçları, MEB tarafından erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı ek sınavın ardından gözler MEB'in internet sitesine çevrildi. AÖL ek sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 6 Eylül'de yeni kayıt dönemine giriş yapacak olan AÖL için ek sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

AÖL sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek sınavlara giren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınav süreci 29 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşte AÖL ek sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

2AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi. Ancak 6 Eylül tarihinde yeni kayıt döneminin başlayacağı göz önüne alınırsa, sonuçların 3 Eylül Cuma günü erişime açılmasının beklendiği söylenebilir.

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapıldı.

3

Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi