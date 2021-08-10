Gündem Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 16:48 | 10 Ağustos 2021 - 16:48

AÖL ek sınav ne zaman? İşte Açık Lise ek sınavlarında son durum!

AÖL sınavı için geçtiğimiz günlerde "ek sınav" müjdesi gelmişti. Yapılan yazılı açıklamaya göre AÖL ek sınavları ağustos ayında gerçekleşecek. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz. Peki, AÖL ek sınav ne zaman?