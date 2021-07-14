AÖL ek sınav ne zaman? İşte 2021 AÖL sınavlarında son durum!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için geçmişte düzenlenen ek sınavın 2021 durumu sorgulanıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman?
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AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip eden öğrenciler ek sınavlara odaklandı. Geçmiş dönemlerde, AÖL ek sınav için, öğrenciler, katılım ücretini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiyordu. İşte, 2021 AÖL sınavlarında son durum...
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Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav sürecinin olup olmayacağı henüz net değil. 2020-2021 eğitim yılı için AÖL'ün bu yönde karar alıp almayacağı açıklanmadı.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.