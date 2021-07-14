Gündem Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 09:57 | 14 Temmuz 2021 - 09:57

AÖL ek sınav ne zaman? İşte 2021 AÖL sınavlarında son durum!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için geçmişte düzenlenen ek sınavın 2021 durumu sorgulanıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman?