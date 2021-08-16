AÖL ek sınav giriş ekranı açıldı - AÖL ek sınavları için son gün ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 16 Ağustos itibariyle başladı. Online olarak gerçekleşen sınava katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Peki, AÖL ek sınavlara katılım nasıl sağlanır? AÖL ek sınavları için son gün ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav giriş ekranı üzerinden adaylar sınavlarını olmaya başladılar. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayan sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.
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AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI MEB 2021
Sisteme kayıtlı öğrenciler, “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri ile isteniyor. Öğrenciler, bu bilgileri girerek sınav sistemine giriş yapabiliyor.
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EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.