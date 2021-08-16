Gündem Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 - 11:35 | 16 Ağustos 2021 - 11:35

AÖL ek sınav giriş ekranı açıldı - AÖL ek sınavları için son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 16 Ağustos itibariyle başladı. Online olarak gerçekleşen sınava katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Peki, AÖL ek sınavlara katılım nasıl sağlanır? AÖL ek sınavları için son gün ne zaman?