AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte Açık Lise ders seçiminde son durum
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu. MEB'in açıklamasında ayrıca, '2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri içinde tarih verildi. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi ve 3. dönem sınavlarında da aynı uygulamanın devamı yönünde karar alındı. Bu gelişmenin ardından binlerce açık lise öğrencisi sınav takvimine odaklandı. Öte yandan kayıtların bitiş tarihi de sorgulanıyor. İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt tarihleri...
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Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.
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İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek.
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SINAVLAR ONLİNE OLACAK
Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görüldü.