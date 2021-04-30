AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte Açık Lise ders seçiminde son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi ve 3. dönem sınavlarında da aynı uygulamanın devamı yönünde karar alındı. Bu gelişmenin ardından binlerce açık lise öğrencisi sınav takvimine odaklandı. Öte yandan kayıtların bitiş tarihi de sorgulanıyor. İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi sınav ve kayıt tarihleri...