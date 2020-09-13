AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? İşte açık lise yeni dönem kayıtları hakkında ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemi tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da ders seçimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri, ders seçimlerinin ne zaman biteceği ve 1. dönem kayıtları için son tarihi merak ediyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise ders seçimi ne zaman bitecek?
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AÖL'de 2020-2021 eğitim yılı 1. dönemi kayıt işlemleri devam ederken ders seçimine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Gözler şimdi kayıt işlemlerinin yanı sıra ders seçimlerinin ne zaman biteceğinde. İşte, AÖL ders seçim süreci ve sınav tarihleri hakkında ayrıntılar...
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AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
2020 2021 MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 aralığı olarak belirlendi.
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AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.