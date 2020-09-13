Gündem Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 20:43 | 13 Eylül 2020 - 20:45

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? İşte açık lise yeni dönem kayıtları hakkında ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemi tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da ders seçimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Açık lise öğrencileri, ders seçimlerinin ne zaman biteceği ve 1. dönem kayıtları için son tarihi merak ediyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise ders seçimi ne zaman bitecek?