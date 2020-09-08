AÖL ders seçimi ne zaman? AÖL kayıt yenileme başladı!

İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açılacak. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.



