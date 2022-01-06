AÖL ders seçimi ne zaman 2022, nasıl yapılır? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri
AÖL ders seçimi tarihi, açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken, öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Aralık tarihinde başlayan 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak'ta tamamlanacak. Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödeyecek.MEB tarafından gerçekleşecek AÖL 2. Dönem ders seçme işlemi, “Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden gerçekleşecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman? İşte, AÖL ders seçimi tarihi ve konu hakkında bilgiler.
AÖL ders seçimi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Açık Lise, kayıt ve kayıt yenileme işlemi sürerken öğrenciler ders seçimi tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını gerçekleştirecek. AÖL ders seçimi ise kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar alınacak.
AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web adresinde yer almaktadır.
Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.