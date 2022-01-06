AÖL ders seçimi ne zaman 2022, nasıl yapılır? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri

AÖL ders seçimi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Açık Lise, kayıt ve kayıt yenileme işlemi sürerken öğrenciler ders seçimi tarihine odaklandı. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracak. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını gerçekleştirecek. AÖL ders seçimi ise kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar alınacak.