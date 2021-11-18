AÖL ders seçimi ne zaman 2021? MEB'den AÖL 1. dönem ders seçimi tarihi için önemli duyuru!
AÖL ders seçimi ile ilgili son dakika açıklama yapıldı. Lise eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi'nde devam eden 18 yaş üzeri öğrenciler için AÖL 2021 1. dönemi için ders seçim işlemleri yeniden açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 yaş üzerindekilerin 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebileceği bildirildi. AÖL'ün ders seçim ekranı üzerinden yapılacak olan işlemler ile 35 kredi sınırı olmaksızın en fazla 20 ders alınacak. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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AÖL ders seçimi ne zaman, sorusu MEB'in açık liselerde kredi düzenlemesi yapmasının ardında gündeme geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartı kaldırıldı. Düzenleme ile beraber 1. dönem sınavları için hazırlıklarına başlayan 18 yaş üzeri AÖL öğrencileri ders seçimini yeniden yapabilecekler. Bu öğrenciler için açık lise 2021 ders seçimi işlemleri 17 -30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
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AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2021-1 Dönemi için ders seçim işlemleri 17 -30 Kasım tarihleri arasında tekrar açılacaktır.
Bakanlık makam onayı doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki (03/12/2004 tarihi ve öncesi doğanlar) öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır.
Yeni düzenleme ile 18 yaş ve üzeri 1. Dönemde olan bir öğrencimiz; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.
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18 YAŞ ÜSTÜ AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Bu durumdaki öğrencilerimiz ders seçerken 35 kredi sınırı olmaksızın en fazla 20 ders seçebilecektir.
Ayrıca Bakanlık makam onayında öğrencilerimizin mevcutta seçtiği derslerden de sınava girebileceği belirtilmiştir.
Bu sebepten dolayı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü öğrencilerimizin daha önce seçtiği derslerde değişiklik yapmayacaktır.
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Bakanlık makam onayı, 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanıdığı için öğrencilerimizin mevcuttaki seçtiği derslerini muhakkak kontrol ederek gerekirse tamamını silip yeniden seçmeleri yararına olacaktır.
18 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİMİZ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ TARAFINDAN, KENDİLERİ ADINA OTOMATİK BİR ŞEKİLDE EN UYGUN DERSLERİN SEÇİLMESİNİ İSTİYORLARSA RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DERS SEÇİM EKRANINA GİREREK SADECE KAYDETE BASMALARI GEREKMEKTEDİR. BU ŞEKİLDE KAYDETE BASAN ÖĞRENCİLERİMİZİN, SEÇTİĞİ ÖNCEKİ DERSLER SİLİNEREK TEKRAR DERS ATAMASI YAPILACAKTIR.
Belirtilen tarihlerde derslerini seçmeyen öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nün hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.