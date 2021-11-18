AÖL ders seçimi ne zaman 2021? MEB'den AÖL 1. dönem ders seçimi tarihi için önemli duyuru!

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2021-1 Dönemi için ders seçim işlemleri 17 -30 Kasım tarihleri arasında tekrar açılacaktır.



Bakanlık makam onayı doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki (03/12/2004 tarihi ve öncesi doğanlar) öğrencilerimizin zorunlu ve alan derslerini dönem şartı olmaksızın seçmesine imkân tanınmıştır.



Yeni düzenleme ile 18 yaş ve üzeri 1. Dönemde olan bir öğrencimiz; 2,3,4,5,6,7 ve 8. dönem ortak derslerini (20 adet dersi geçmemek şartı ile) seçebilecektir.