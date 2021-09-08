AÖL ders seçimi nasıl yapılır? İşte 2021- 2022 AÖL ders seçimi tarihi

Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;



Öncelikle Birinci Dönem ortak derslerinden başlamak üzere ders seçimi yapılacaktır. BirinciDönem ortak dersleri seçildikten sonra İkinci Dönem ve sonraki dönemlerin ortak dersleriseçilecek bu şekilde ders seçme işlemine devam edilecektir.



Oturum başlığı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait olduğugösterilmektedir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir.



Birinci Döneme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Dönemden 8 ders seçtikten sonra dönem atlayıp diğer derslerinizi İkinci Dönem dersleri arasından seçebilirsiniz.



Daha alt bir dönemde ortak dersiniz olduğu halde üst bir dönemden ortak ders seçmeyeçalışırsanız diğer bir ifade ile birinci döneme ait ‘Fizik 1 ‘’ dersi olalar “Fizik 1” dersini seçmeden ikinci döneme ait “Fizik 2” dersini seçemez, sistem buna müsaade etmez. Sistem sizi aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Bu durumda önce birinci dönemin dersini seçip ders seçmeye bu şekilde devam etmeniz gerekmektedir.