AÖL ders seçimi nasıl yapılır? İşte 2021- 2022 AÖL ders seçimi tarihi
AÖL ek sınav sonuçlarının 2 Eylül’de açıklanması ardından kayıt süreci başladı. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖL ders seçimi nasıl yapılır? İşte 2021- 2022 AÖL ders seçimi tarihi...
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM İLK KAYIT ve KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 06 EYLÜL 2021 - 03 EKİM 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
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AÖL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi’’ başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme’’ başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçmeİşlemleri’’ modülünü seçiniz.
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Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. 2015‐2016 öğretim yılında ders seçme işlemlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
Öncelikle Birinci Dönem ortak derslerinden başlamak üzere ders seçimi yapılacaktır. BirinciDönem ortak dersleri seçildikten sonra İkinci Dönem ve sonraki dönemlerin ortak dersleriseçilecek bu şekilde ders seçme işlemine devam edilecektir.
Oturum başlığı altında yer alan bilgilerde ilgili dersin hangi oturuma ait olduğugösterilmektedir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir.
Birinci Döneme ait Birinci Oturumdan 8 den fazla dersiniz olması durumunda Birinci Dönemden 8 ders seçtikten sonra dönem atlayıp diğer derslerinizi İkinci Dönem dersleri arasından seçebilirsiniz.
Daha alt bir dönemde ortak dersiniz olduğu halde üst bir dönemden ortak ders seçmeyeçalışırsanız diğer bir ifade ile birinci döneme ait ‘Fizik 1 ‘’ dersi olalar “Fizik 1” dersini seçmeden ikinci döneme ait “Fizik 2” dersini seçemez, sistem buna müsaade etmez. Sistem sizi aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Bu durumda önce birinci dönemin dersini seçip ders seçmeye bu şekilde devam etmeniz gerekmektedir.
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Ders seçme sayfanızda aşağıdaki uyarıyı görünceye kadar ders seçme işlemine devam ediniz. Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.
SİSTEM OTOMATİK DERS SEÇME İŞLEMİ YAPTIKTAN SONRA SEÇİLEN KREDİ MİKTARINI KONTROL EDİNİZ EKSİKLİK VARSA TAMAMLAYINIZ.
Seçmiş olduğunuz bir dersi silmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız.Seçtiğiniz dersler arasında ikinci döneme ait bir ders olduğu halde birinci dönemin dersinisilemezsiniz öncelikle ikinci döneme ait dersi silmeniz gerekmektedir. Bu konuda sistem siziuyaracaktır. Örneğin “Fizik 1 ve Fizik 2” derslerini seçen bir öğrenci “Fizik 1” dersini silemez.Öncelikle “Fizik 2” dersini silmesi gerekir.