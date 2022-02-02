AÖL ders kayıtları ne zaman bitecek? MEB 2022 Açık öğretim lisesi kayıt ve ders seçimi tarihleri

AÖL ders seçimi ve kayıtları ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor.27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme iş ve işlemleri 11 Şubat'a kadar uzatıldı. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri de 12 Şubat mesai bitimine kadar tamamlanacak.