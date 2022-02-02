AÖL ders kayıtları ne zaman bitecek? MEB 2022 Açık öğretim lisesi kayıt ve ders seçimi tarihleri

AÖL ders seçimi ve kayıtları ne zaman bitecek, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor.27 Aralık tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme iş ve işlemleri 11 Şubat'a kadar uzatıldı. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri de 12 Şubat mesai bitimine kadar tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;
18 yaşından gün almış öğrencilerin (25.03.2005 tarihi ve öncesi doğanlar) dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir.
Öğrencilerimiz 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar ders seçimi yapabileceklerdir. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerimize otomatik ders seçimi ataması yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.