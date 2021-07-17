AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL ek sınavı olacak mı? İşte Açık Lise sınavlarında son durum!
AÖL'ün resmi internet sitesinden yapılan duyuruları takip eden öğrenciler ek sınavlara odaklandı. Geçmiş dönemlerde, AÖL ek sınav için, öğrenciler, katılım ücretini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiyordu. Peki, AÖL ek sınav ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020-2021 dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencileri için geçmişte düzenlenen ek sınavın 2021 durumu sorgulanıyor. İşte, 2021 AÖL sınavlarında son durum...
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Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav sürecinin olup olmayacağı henüz net değil. 2020-2021 eğitim yılı için AÖL'ün bu yönde karar alıp almayacağı açıklanmadı.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.
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AÖL'DEN TELAFİ SINAVI AÇIKLAMASI
Açık lise telafi sınav tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleşecek. AÖL telafi sınavları MEB sınav takvimine göre, 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleşecek.
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AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.