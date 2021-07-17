AÖL 4. dönem sınavı ne zaman? AÖL ek sınavı olacak mı? İşte Açık Lise sınavlarında son durum!

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav sürecinin olup olmayacağı henüz net değil. 2020-2021 eğitim yılı için AÖL'ün bu yönde karar alıp almayacağı açıklanmadı.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.



