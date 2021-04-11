AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in açıkladığı Açık Lise sınav takvimi
2020-2021 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, 3. dönem sınavlarına yönelik tarih araştırmaları hız kazandı. MEB'in açıkladığı iş takvimine göre sınav tarihini merak eden adaylar, bu kapsamdaki bilgileri sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının geride kalması ile birlikte, şimdi gözler 3. dönem sınav takvimine çevrildi. Online olarak 2. dönem sınavlarını atlatan adaylar, 3. dönem sınavlarını da geride bırakarak lise diplomalarına bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, 2020-2021 eğitim yılı MEB Açık Lise sınav takviminden bilgiler...
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AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
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Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.