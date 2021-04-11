AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in açıkladığı Açık Lise sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının geride kalması ile birlikte, şimdi gözler 3. dönem sınav takvimine çevrildi. Online olarak 2. dönem sınavlarını atlatan adaylar, 3. dönem sınavlarını da geride bırakarak lise diplomalarına bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, 2020-2021 eğitim yılı MEB Açık Lise sınav takviminden bilgiler...