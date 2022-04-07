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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL takvimi

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Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları mart ayında tamamlandı. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

1/3AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak AÖL takvimi

Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. İlk iki dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler takvim araştırması yapıyor.

2/3AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak AÖL takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

3/3AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

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