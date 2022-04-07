AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL takvimi

Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. İlk iki dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler takvim araştırması yapıyor.