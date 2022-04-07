AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL takvimi

Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. İlk iki dönem sınavlarını geride bırakan öğrenciler takvim araştırması yapıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.