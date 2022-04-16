AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖL takvimi

AÖL takvimi her yıl MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşılıyor. Bu yılın 2. dönem sınavları mart ayında yapıldı, MEB 3. dönem sınavları ise henüz gerçekleştirilmedi. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da tarih bilgisi için MEB'ten yapılacak açıklamaya kilitlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.