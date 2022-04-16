AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖL takvimi

AÖL takvimi her yıl MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşılıyor. Bu yılın 2. dönem sınavları mart ayında yapıldı, MEB 3. dönem sınavları ise henüz gerçekleştirilmedi. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da tarih bilgisi için MEB'ten yapılacak açıklamaya kilitlendi.