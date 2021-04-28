AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açıkladı 'online' olacak

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.