AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınav takviminden bilgiler

2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.



Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.



