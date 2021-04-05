AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınav takviminden bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının geride kalması ile birlikte, şimdi gözler 3. dönem sınav takvimine çevrildi. Online olarak 2. dönem sınavlarını atlatan adaylar, 3. dönem sınavlarını da geride bırakarak lise diplomalarına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2020-2021 eğitim yılı AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, 3. dönem sınavlarına yönelik tarih araştırmaları hız kazandı. MEB'in açıkladığı iş takvimine göre sınav tarihini merak eden adaylar, bu kapsamdaki bilgileri sorguluyor. İşte, 2020-2021 eğitim yılı MEB Açık Lise sınav takviminden bilgiler...
2
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
3
2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.