AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Lise sınav takviminde son durum
2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
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Eğitim hayatını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde sürdüren yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin başlamasına ve sınav tarihlerine odaklandı. İşte, AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler...
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AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
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AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri için ise henüz AÖL ya da MEB'ten resmi bir açıklama yapılmadı..
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.