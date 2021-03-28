Gündem Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 19:29 | 28 Mart 2021 - 19:30

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2021 Açık Lise sınav takvimi

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim tamamlanacak. Şimdi ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?