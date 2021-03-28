AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2021 Açık Lise sınav takvimi
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim tamamlanacak. Şimdi ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
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Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart'ta yapılacak. Sınavların geride kalmasına saatler kala, 3. dönem sınavları da öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erecek.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.