AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte Açık lise kayıt yenileme ve sınav takvimi

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ilgi Olur doğrultusunda 26 Nisan 2021 tarihinden 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür.



Salgın nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde; 29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir.



İlgi Olur ile belirlenen tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından; açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesi,