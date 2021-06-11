AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte Açık lise kayıt yenileme ve sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri ile kayıt yenileme takvimi açık lise öğrencileri tarafından takip ediliyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler MEB takviminde yer alan bilgiler kapsamında sınavlara hazırlanacak ve kayıt sürecine yön verecek. Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖL 3'üncü dönem sınavları temmuz ayında gerçekleşecek. 17 Mayıs'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte, 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ve kayıt yenileme işlemlerinin detayları.
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AÖL kayıt yenileme ve sınavları için geri sayım devam ediyor. Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının tarihi Açık Öğretim Lisesi takvimi ve duyurusu ile kayıt yenileme günleri netleşti. Takvimde yer alan bilgilere göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da yapılacak. Kayıtlar 11 Haziran 2021'de sona erecek. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin mazeretli kayıtları ise 18 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleşecek.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ilgi Olur doğrultusunda 26 Nisan 2021 tarihinden 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür.
Salgın nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde; 29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir.
İlgi Olur ile belirlenen tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından; açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesi,
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Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan Açık Öğretim Lisesi kayıt şartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi,
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.