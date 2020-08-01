AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2019 2020 3. dönem sınavları için MEB açıklaması
AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, açıköğretim lisesinde kaydı olan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle ertelenen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı AÖL 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Söz konusu sınavın ardından gözler AÖL 3. dönem sınavına çevrilirken, MEB'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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Açık öğretim lisesi 2019-2020 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı ise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, açık öğretim okullarında 18 yaş ve üstü öğrencilerin, 3'üncü dönem sınavlarının yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığını duyurdu.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
AÖL 3. dönem sınavlarının kesin tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. AÖL 18 yaş açıklaması yapan MEB'in Twitter hesabından şu açıklamada şunlar ifade edildi;
"Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde! 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı. Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz."
MEB'in resmi sitesinden yayımladığı açıklama ise şöyle:
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"Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülmektedir.
Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yürütülen hızlı ve etkin mücadele kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştır. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacaktır.
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Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır.
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Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacaktır.
Öğrencilerimiz, okullarının internet sayfalarından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler."