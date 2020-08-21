AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? MEB'ten açık lise sınavıyla ilgili önemli açıklama

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."