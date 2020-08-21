AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? MEB'ten açık lise sınavıyla ilgili önemli açıklama
AÖL 3. dönem sınavları, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tarafından merak konusu oldu. On binlerce AÖL'lü öğrenci açık öğretim lisesi 2019-2020 3. dönem sınavlarının tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açık öğretim okullarında 18 yaş ve üstü öğrencilerin, 3'üncü dönem sınavlarının yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındığını duyurdu. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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Açık Öğretim Fakültesi 2019 2020 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları lise eğitime dışardan devam eden öğrencilerin gündemine yer alıyor. Mezun olabilmek ve kredi notunu yükseltmek için söz konusu sınava katılacak olan öğrenciler tarih açıklaması beklerken, MEB'ten gelen açıklamada, öğrencilerin 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.
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Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."
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Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerin faydalanacağı hatırlatıldı.