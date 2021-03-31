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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 09:20 | 

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte 2020-2021 Açık Lise sınav tarihleri

Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında sonra erdi. Sınavların geride kalmasının ardından, 3. dönem sınavları da öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi tamamlandı. Şimdi ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

22. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

3AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI

AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

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Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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