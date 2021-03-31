AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte 2020-2021 Açık Lise sınav tarihleri
Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında sonra erdi. Sınavların geride kalmasının ardından, 3. dönem sınavları da öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi tamamlandı. Şimdi ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
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Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.