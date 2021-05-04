AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi için önemli açıklama! Açık Lise (AÖL) sınavı ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtişlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan Açık Öğretim Lisesi kayıtşartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu BilgiYönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi,Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile AçıkÖğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması,