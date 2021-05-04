AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi için önemli açıklama! Açık Lise (AÖL) sınavı ne zaman?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi için açıklama yapan Açık Öğretim Lisesi, 30 Nisan ile 17 Mayıs tarihlerinin tam kapanma süreci içerisinde yer alması dolayısıyla kayıt yenileme sürecinin ertelendiğini duyurdu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak ve Açık Lise (AÖL) sınavı ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri değişti. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, 30 Nisan-17 Mayıs tarihlerindeki tam kapanma dolayısıyla kayıt yenileme sürecinin 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında devam edeceği ifade edildi. Bu açıklamaların ardından gözler AÖL sınav tarihleri açıklamasına çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz 2021 09.30'da başlayacak ve 7 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Sınavlar online olarak gerçekleşecek.
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AÖL KAYIT YENİLEME SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI
Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtişlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan Açık Öğretim Lisesi kayıtşartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu BilgiYönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi,Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile AçıkÖğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması,
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Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazeretebağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılmasıBaşkanlığımızca uygun görülmektedir.