AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in verdiği tarih!

AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlar için online sınavları 1 Mart'ta sona erdi. Şimdi ise 2. Dönem sınavları gündem oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...