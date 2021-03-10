AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? MEB'den Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili yeni açıklama

İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA AÖL internet sitesi üzerinden ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;



2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.



Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.