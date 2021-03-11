AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? MEB'den Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav kayıtları ile ilgili yeni açıklama

AÖL 2. dönem sınavları için büyük beklenti başladı. Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci, internet üzerinden 2. dönem sınavları için araştırmalarına başladı. AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile belli oldu. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. Dönem AÖL sınavlarına da online katılım sağlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.