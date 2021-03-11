AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman? MEB'den Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav kayıtları ile ilgili yeni açıklama
Açık Lise olarak da tanımlanan AÖL 2. Dönem sınavları, ilk dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı online sınavlarında istedikleri başarıyı yakalayamayan AÖL öğrencileri bir sonrası sınavın tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AÖL 2.Dönem sınavlarının kayıt yenileme işlemlerinin otomatik olarak yapılacağı bildirildi. MEB takvimine göre, 2. dönem sınavları mart ayının sonunda başlayacak. Sınavlar çevrim içi yapılacak. İşte, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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AÖL 2. dönem sınavları için büyük beklenti başladı. Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci, internet üzerinden 2. dönem sınavları için araştırmalarına başladı. AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile belli oldu. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. Dönem AÖL sınavlarına da online katılım sağlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.
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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
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"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
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İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AÖL internet sitesi üzerinden ikinci dönem sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.