AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu

2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.