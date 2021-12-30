AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu
AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı, ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ederken gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Alınan karara göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleşecek. AÖL 2. dönem sınavları online olarak mart ayında gerçekleşecek. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte, 2022 Açık Lise sınav tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, sorusu binlerce AÖL öğrencisi tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2022 yılı sınav takvimini açıklayan MEB, AÖL sınavlarının online gerçekleceğini duyurdu. Takvime göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları 2022 Mart ayında yapılacak. Net sınav tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.
2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.