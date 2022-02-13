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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte açık lise sınav takvimi

#MEB#AÖL#Açık Lise

Açık öğretim yöntemiyle lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının MEB tarafından hangi tarih aralığında düzenleneceği merak ediyor. AÖL'de 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, pek çok açık lise öğrencisinin merak ettiği ve araştırdığı konu oldu. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

1/3AÖL 2. dönem sınavları ne zaman İşte açık lise sınav takvimi

MEB açık öğretim lisesi öğrencileri, 2. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Konuya dair net tarih bilgisi almak isteyen açık lise öğrencileri, AÖL'ün yayınladığı resmi bilgileri sorguluyor. İşte, açık lise sınav tarihleri...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN (2022)

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? (2022)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

3/3AÖL 2. dönem sınavları ne zaman İşte açık lise sınav takvimi

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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#MEB#AÖL#Açık Lise