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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte açık lise sınav takvimi

#AÖL#MEB#AÖL 2. Dönem

AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları günler öncesinde sona erdi. Şimdi ise 2. Dönem sınavları gündem oldu. Peki, AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?

1/3AÖL 2. dönem sınavları ne zaman İşte açık lise sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 1. Dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 2. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2/3AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN (2022)

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? (2022)

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

3/3AÖL 2. dönem sınavları ne zaman İşte açık lise sınav takvimi

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

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#AÖL#MEB#AÖL 2. Dönem