AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? İşte MEB Açık Lise sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 1. dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 2. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim yılı 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
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"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.