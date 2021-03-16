Gündem Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 08:43 | 16 Mart 2021 - 08:47

AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? İşte MEB Açık Lise sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 1. dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 2. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, MEB'in yaptığı açıklamaları araştırıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?