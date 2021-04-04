AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lisede sonuçlar bekleniyor
Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Online sınavlara katılan binlerce açık lise öğrencisi, MEB tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, sonuçların ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları online sistemle gerçekleşirken, sınav başarı puanını öğrenmek isteyen öğrenciler, yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına odaklandı. AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarında son durum binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte, açık lise sınav sonuçlarında son gelişmeler...
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AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.
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3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.