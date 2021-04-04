AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lisede sonuçlar bekleniyor

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



