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AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#AÖL#AÖL Sonuçları#AÖL Sınav

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları 1 Mart itibariyle başladı. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sınavlara katılım sağlıyor. 10 Mart'a kadar devam edecek olan açık lise sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 1-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Değerlendirilmelerin tamamlanması ardından sonuçlar öğrencilerle paylaşılacak.

2/3AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihine kadar devam edecek. AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

3/3AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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#AÖL#AÖL Sonuçları#AÖL Sınav