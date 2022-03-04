AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 1-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Değerlendirilmelerin tamamlanması ardından sonuçlar öğrencilerle paylaşılacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihine kadar devam edecek. AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.