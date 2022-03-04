AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart tarihine kadar devam edecek. AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.