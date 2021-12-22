AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? İşte açık lise kayıt yenileme hakkında gelişmeler
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakında başlayacak. Peki, Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?
AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...