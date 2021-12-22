AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? İşte açık lise kayıt yenileme hakkında gelişmeler

AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...