AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları araştırılıyor

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.



2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.



