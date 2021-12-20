AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları araştırılıyor
AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖL ilk dönem sınavlarının yapılmasının ardından, açık lise kayıt tarihlerine gözler çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak. İşte, Açık öğretim lise kayıtları hakkında bilgi...