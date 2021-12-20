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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 18:33 | 

AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? Açık öğretim lise kayıtları araştırılıyor

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından takip ediliyor. AÖL ilk dönem sınavlarının yapılmasının ardından, açık lise kayıt tarihlerine gözler çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?

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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak. İşte, Açık öğretim lise kayıtları hakkında bilgi...
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2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

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Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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