AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Ertelenen Açık lise sınav tarihleri için gözler MEB'de!

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayının ilk haftası organize edilecek sınavlar, ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak liseden mezun olma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. MEBden yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. Ancak AÖL sınavlarının tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.



