AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Ertelenen Açık lise sınav tarihleri için gözler MEB'de!
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020 Açık lise ilk dönem sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. 5-6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak koronavirüsü salgını nedeniyle ertelenmesine karar verilen AÖL sınavlarının ileri bir tarihte yapılması kararlaştırıldı. Açık Öğretim Lisesi'nde yapılan duyuruda AÖL sınavlarının tarihinin, MEB tarafından paylaşılacağı bildirildi. Öğrencilere resmi kaynaklar haricinde bilgi paylaşımlarına irtibat edilmemesi bilgisi verildi. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili detaylar.
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Normal şartlarda aralık ayının ilk haftası organize edilecek sınavlar, ileri bir tarihte yapılacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayarak liseden mezun olma planı yapan binlerce vatandaş da ertelenen AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. MEBden yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. Ancak AÖL sınavlarının tarihiyle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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ERTELEME KARARI ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.