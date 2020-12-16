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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 12:01 | 

AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? İşte 2020 AÖL sınav tarihleri

Ertelenen AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavının tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. ÖSYM’nin yanı sıra MEB’te aralık ayında gerçekleştireceği sınavları erteleme kararı aldı. Ertelenen sınavlardan biri de AÖL oldu. 2020 AÖL sınavları hafta sonları üç oturumda gerçekleşiyor. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman? İşte 2020 AÖL sınav tarihleri

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Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili açıklama https://aol.meb.gov.tr/ ekranından duyuruldu. Yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." İfadelerine yer verildi.

4AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı
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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 4-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler katılım ücretini ödeyerek AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler.

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