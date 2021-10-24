AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MEB Açık Lise sınavlarından son gelişmeler

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK? Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor.



Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.



