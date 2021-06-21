AÖF yazı okulu sınavları online mı olacak? İşte Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılan son açıklama..
Koronavirüs önlemleri kapsamında AÖF sınavları online olarak gerçekleştiriliyordu. Bugün yapılan resmi açıklamada ise sınavların yüz yüze gerçekleşeceği açıklandı. Peki AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar
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Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklamada önümüzdeki dönem gerçekleşecek yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağı duyuruldu.
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
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Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli Öğrencilerimiz,
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.